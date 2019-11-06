"زين" ترفع أرباحها الصافية إلى 153 مليون دينار بنمو 12% عن التسعة أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي

سجلت مجموعة زين نتائج مالية قوية عن فترة التسعة أشهر عن السنة المالية الحالية من العام 2019، بتحقيقها نسب نمو إيجابية على كافة مؤشراتها المالية، حيث سجلت قفزة في أرباحها الصافية بنسبة 12% لتصل إلى نحو 153 مليون دينار (504 ملايين دولار) مقارنة بـ 137 مليون دينار (454 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وبلغت ربحية السهم 35 فلسا.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن عملياتها التشغيلية سجلت إيرادات بنحو 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار)، بنسبة نمو بلغت 35%، مقارنة بـ 906 ملايين دينار (3 مليارات دولار ) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أنها رفعت حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 66% لتصل إلى 538 مليون دينار (1.8 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر، وهو ما عكس هامش EBITDA بنسبة 44%، بينما بلغت قاعدة العملاء 49.1 مليون عميل.

وكشفت المجموعة أن نمو المؤشرات المالية جاءت مدفوعة بالتحسن الواضح لعمليات زين السعودية، والنمو القوي لنتائجها المالية - التي أصبحت شركة تابعة - وعمليات الترقية المستمرة لشبكاتها في أسواقها الرئيسية، والنمو الكبير في إيرادات البيانات، خصوصا مع التوسع المستمر في شبكات الجيل الرابع، وإطلاق الخدمات التجارية للجيل الخامس، وهو ما مثل رافعة قوية للتدفقات النقدية لعملياتها، حيث سجلت إيرادات البيانات قفزة كبيرة بنسبة 56% خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 37% من إيرادات المجموعة الموحدة.

وكشفت أنه وبالرغم من النمو القوي لمؤشراتها المالية الرئيسية، إلا أن النتائج المالية تأثرت بالتحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط، وبضغط ترجمة العملات، والتي تعود في غالبيتها إلى انخفاض قيمة العملة في السودان (الجنيه السوداني) بنسبة 41% من متوسط 27.1 جنيه إلى 46 جنيه مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي عن فترة التسعة أشهر 2019، وهو ما كلفها 141 مليون دولار على مستوى الإيرادات، و62 مليون دولار على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و21 مليون دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وكانت مجموعة زين اعتمدت معيار المحاسبة الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار) منذ بداية السنة المالية الحالية 2019، والذي أدى إلى الاستفادة من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائـب والاستهلاكات بمبلغ 55 مليون دينار، وزيادة في صافي الربحية بمبلغ 5.2 مليون دينار.

وأوضحت المجموعة أن نتائجها المالية الفصلية واصلت أدائها التشغيلي القوي، بتحقيقها نسب نمو إيجابية على كافة مؤشراتها المالية عن فترة الربع الثالث، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى نحو 411 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وسجلت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) نموا بنسبة 18% لتصل إلى نحو 183 مليون دينار (603 ملايين دولار)، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 45%، وارتفعت الأرباح الصافية عن فترة الربع الثالث بنسبة 10% لتصل إلى نحو 56 مليون دينار (183 مليون دولار)، وبلغت ربحية السهم عن هذه الفترة 13 فلسا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس في تعليقه على النتائج المالية "النمو القوي للمؤشرات المالية الرئيسية لعمليات المجموعة يبرز نجاح الخطط الاستثمارية، والمشاريع التطويرية لشبكات الجيلين الرابع والخامس، كما يبرهن على تكثيف مبادراتها في تحسين تجربة العملاء، واستمرارا لهذا التوجه يحرص مجلس الإدارة على البحث عن الفرص الاستثمارية المربحة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لقطاع الاتصالات".

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي "إننا سعداء بهذه النتائج الإيجابية على الرغم من تأثر المناخ الاقتصادي في أسواق الشرق الأوسط بالتحديات الاجتماعية والتوترات السياسية والأمنية، فالتطور الهائل في خدمات البيانات، والتوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع المشاريع والأعمال، وكذلك النمو الكبير في الشركات الناشئة، كشف أن هذه الخدمات مؤهلة بشكل أكبر لقيادة عجلة النمو الاقتصادي".

وأوضح الخرافي قائلا "تميزت هذه الفترة بالنمو المربح لعملياتنا، والتي ركزنا فيها على تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية بشكل مكثف في أكثر من مجال، حيث اكتسبنا قاعدة أعمال جديدة في مجالات قطاع المشاريع والأعمال، الخدمات السحابية، مبادرت المدن الذكية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وهو ما ساهم في زيادة إيراداتنا في خدمات البيانات بنسبة 56%، وهي تمثل قفزة نوعية لعملياتنا، وتعزز من توقعاتنا المستقبلية".

وبين الخرافي بقوله "هذه المجالات المربحة ننظر إليها بنظرة إيجابية لدعم الاقتصاد الرقمي، خصوصا مع مشاريع التطوير والتوسعة لشبكات الجيل الرابع، وإطلاق خدمات الجيل الخامس في كل من الكويت والسعودية، وهي خطوة نوعية ستمكننا من تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا من الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص".

وأشار الخرافي إلى أنه في ظل استراتيجية أعمال زين الشاملة، اتجهنا مؤخرا إلى خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech)، التي باتت تلعب دورا حاسما مع نمو الخدمات المصرفية المتنقلة، حيث دخلنا في شراكة مع بنك بوبيان في الكويت، لإطلاق أول منصة للخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهي أول شراكة رقمية من نوعها، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في بناء مجتمع تكنولوجي متكامل وإنشاء أول بنك رقمي في أسواق المنطقة.

وأفاد أن المجموعة تحرز نجاحا في تعزيز خدماتها في التكنولوجيا المالية، للاستفادة من التوقعات الإيجابية لعمليات الدفع الإلكتروني، التي يقودها الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية، وفي ظل هذا التوجه تقدم زين خدمات (Zain Cash) ، التي ساعدت كثيرا في تسهيل عمليات توزيع المساعدات النقدية في العراق، كما أطلقت منصة القروض المصغرة (Tamam) في السعودية، وهي خدمة سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية.

وكشف أن مجموعة زين فتحت مجالات جديدة لعملياتها بإطلاق واجهة البرمجيات API الخاصة بها، مبينا أن المجموعة لديها الآن أكثر من 12 شراكة إقليمية ودولية من بينها شركة Apple، Google، DoCoMo Digital، وEros ، وغيرها.

ومضى في قوله "هذه الشراكات رفعت من حجم المعاملات على واجهة البرمجيات الخاصة بنا إلى أكثر من مليوني معاملة شهريا، كما أصبح هناك أكثر من 34 مليون عميل لدينا يمكنهم الوصول إلى واجهة برمجيات المجموعة بنسبة نمو بلغت 211%، كما حققت نموا هائلا في حجم الإيرادات، هذا النمو يبرز الفوائد الإيجابية من توسعاتنا في هذا المجال الرقمي الواعد".

وأكد الخرافي قائلا "حافظنا على وتيرة خططنا الاستثمارية، وسنستمر في تنفيذ خططنا التوسعية والتطويرية، في أسواقنا الرئيسية إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، التي تبقى إحدى أهم أولوياتنا".

واختتم الخرافي بقوله "تلتزم زين بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في جميع عملياتها، من خلال السياسات والإجراءات التي تقوم بتنفيذها لتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية التي تتماشي مع رؤيتها الاستراتيجية، وهي في هذا الإطار تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق قيمة إيجابية لتعظيم حقوق المساهمين".

الكويت

حققت عمليات زين الكويت نسب نمو قوية عن فترة التسعة أشهر بفضل مبادراتها المبتكرة في استراتيجيتها الرقمية، وتكثيف استثماراتها في قطاع البيانات، والذي عززته مؤخرا بالإطلاق الناجح لخدمات الجيل الخامس، حيث سجلت الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 10%، لتصل إلى نحو 66 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، واستقرت إيرادات الشركة عند 248 مليون دينار، كما رفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 98 مليون دينار، مقارنة بفترة التسعة أشهر من العام 2018.

وبلغت قاعدة عملاء الشركة 2.7 مليون عميل، كما شهدت إيرادات البيانات نسب نمو إيجابية (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بارتفاع 8%،وهي تمثل 37% من إجمالي الإيرادات.

قدمت شركة زين الكويت نفسها كأول شركة اتصالات في المنطقة تطلق الخدمات التجارية للجيل الخامس، وهي الخطوة التي تعزز توجهاتها الاستراتيجية في تبني أسلوب حياة ذكي، وتبني مبادرات مبتكرة في قطاع المشاريع والأعمال، بما يساهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

Advertisements

افتتحت زين الكويت متجرها الجديد Zain Store، وهو المتجر المخصص للعملاء الشغوفين بالتكنولوجيا وأحدث الأجهزة الإلكترونية، الذي تتخطى به مفهوم الفروع التقليدية، حيث يُعتبر الأول من نوعه لشركة اتصالات في الكويت، فهو يمثل محطة مهمة لها في رحلتها للتحوّل الرقمي، وسيكون هذا المتجر الأول من سلسلة المتاجر الجديدة التي ستفتتحها الشركة في العديد من الأماكن الحيوية.

وتواصل شركة زين الكويت ابتكاراتها في خدمات قطاع المنازل الذكية، الذي تعتبره واحداً من القطاعات الرئيسية في عملية التحوّل الرقمي، وخاصة في ما يتعلق بتأمين المنازل وحمايتها من السرقات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعكف الشركة حاليا على تصميم خطط جديدة لتتوائم مع هذه التحولات الرقمية لتضمها إلى محفظة Zain LIFE.

السعودية

سجلت شركة زين السعودية نسب نمو قوية على كافة مؤشراتها المالية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية، حيث حققت أرباحا صافية هي الأعلى في تاريخها بقيمة 380 مليون ريال (102 مليون دولار)، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 67 مليون ريال سعودي (18 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام 2018، وهو ما يعكس التحول الواضح في عملياتها بما يقارب 447 ريال سعودي (119 مليون دولار).

وسجلت الشركة إيرادات غير مسبوقة لتبلغ نحو 6.16 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر من العام 2019، مقارنة مع 5.48 مليار ريال سعودي عن نفس الفترة من العام 2018، بنسبة نمو بلغت 12%، كما رفعت الشركة حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49% لتصل إلى 2.85 مليار ريال سعودي (761 مليون دولار) عن فترة التسعة أشهر، وهو ما عكس هامش EBITDA بنسبة 46%، بينما بلغت قاعدة العملاء 7.7 مليون عميل.

وتواصل الشركة أدائها التشغيلي القوي، ودفع المؤشرات المالية الرئيسية لعملياتها إلى المزيد من النمو، وهو ما انعكس بدوره على القيمة السوقية التي قفزت لأكثر من الضعف خلال فترة التحول الاستراتيجي لعملياتها في الـ 12 شهرا الأخيرة.

وتركز الشركة في مبادراتها على استمرار نمو نتائجها المالية، خصوصا مع اعتمادها على الفرص الهائلة التي ستقدمها تقنيات الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة بنجاح مؤخرا، كما شهدت هذه الفترة تطورات إيجابية لعمليات الشركة.

العراق

سجلت شركة زين العراق نسب نمو مشجعة عن فترة التسعة أشهر، في الوقت الذي ما زالت عملياتها متأثرة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها السوق العراقية، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة رفعت الشركة من أرباحها الصافية بنسبة 7%، لتصل إلى نحو 36 مليون دولار، وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 792 مليون دولار، ورفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 8%، لتصل إلى نحو 335 مليون دولار.

تركز عمليات زين العراق حاليا على توسعة وتطوير شبكتها (G3.9) في جميع المناطق العراقية، إلى جانب تنفيذها العديد من المبادرات المبتكرة الموجهة لاكتساب المزيد العملاء، وتخدم عمليات زين العراق حاليا ما يقارب 15.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 3%، ومن العوامل التي ساهمت في الأداء الإيجابي لعمليات الشركة النمو الكبير في إيرادات البيانات، والنمو القوي في قطاع المشاريع والأعمال.

السودان

تواجه عمليات زين السودان العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تشهد عمليات الشركة ضغطا هائلا من انخفاض عملتها المحلية (الجنيه السوداني)، والتي أثرت بدورها على نمو المؤشرات المالية للشركة، وفي ظل هذه الظروف تواصل عمليات الشركة أدائها التشغيل القوي (بالعملة المحلية)، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 47%، لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه (217 مليون دولار) ، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، ورفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 49% لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه (88 مليون دولار)، وحققت الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 41%، لتصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه (35 مليون دولار).

وبفضل مشاريع التطوير والتوسعة التي تقوم بها الشركة في كافة المناطق في البلاد، رفعت زين السودان من قاعدة عملائها بنسبة 8%، لتصل إلى نحو 15.4 مليون عميل، كما رفعت الشركة من إيرادات خدمات البيانات (باستثناء الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 34%، لتمثل 16% من حجم إيراداتها الكلية.

الأردن

سجلت عمليات شركة زين الأردن أداءً مستقرا عن فترة التسعة أشهر، حيث تحافظ الشركة التي تقدم خدماتها إلى نحو 3.8 مليون عميل على مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات في المملكة، بالرغم من المنافسة الشديدة، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

واستقرت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بتحقيقها 369 مليون دولار، بينما رفعت من حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 14% لتصل إلى نحو 169 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 46%.

ورفعت الشركة صافي أرباحها بنسبة 6% لتصل إلى نحو 59 مليون دولار، ومع التوسع المستمر في خدمات الجيل الرابع في جميع مناطق المملكة، فقد ارتفعت إيرادات البيانات (باستثناء الرسائل النصية القصيرة وخدمات القيمة المضافة) بنسبة 6%، لتمثل 40% من حجم الإيرادات الكلية.

البحرين

حققت شركة البحرين أرباحا صافية بقيمة 10 ملايين دولار بنسبة نمو بلغت 4% عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية، وبلغت الإيرادات 121 مليون دولار مقارنة مع 129 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2018، ورفعت الشركة من حجم أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37% لتصل إلى نحو 42 مليون دولار، وجاء التحسن في عمليات الشركة مدفوعا باستمرار خططها الموجهة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومبادراتها في في تخفيض حجم النفقات.

وتواصل الشركة سعيها نحو التميز على مستوى عملياتها التشغيلية، وعلى مستوى مبادراتها في تجارب العملاء، وهي تمضي قدما بالاستثمار في تبني أحدث التقنيات التي ستمكنها من رفع مستوى الخدمة المقدمة إلى قاعدة العملاء.