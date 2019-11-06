شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك لـ"أ ش أ": تعاون منتجي النفط يحقق نتائج إيجابية لازدهار الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن يساهم الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء الطاقة في أوبك وشركائهم من المنتجين المستقلين الشهر المقبل في تعزيز علاقات التعاون والتوصل إلى تفاهمات جيدة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

وقال باركيندو - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه متفائل للغاية بوضع السوق النفطية وبتطورات العرض والطلب وكل أساسيات السوق، كما أنه واثق في أن تعاون المنتجين سوف يتطور إلى مرحلة شراكة واسعة تقود صناعة النفط الخام إلى مزيد من النمو والازدهار.

وأضاف أن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان واسعا في الفترة الماضية ولكن الشيء المطمئن أن المفاوضات شهدت تقدما ونترقب التوصل إلى اتفاق هذا الشهر يقود إلى انتعاش النمو الاقتصادي العالمي وإبعاد مخاوف الركود والتباطؤ الاقتصادي.

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ولف باركيندو إلى أن أوبك ترحب بانضمام دول جديدة إلى عضويتها وترحب بالبرازيل بصفة خاصة باعتبارها منتجا مهما على خريطة منتجي النفط في العالم.

وقال إن أوبك أطلقت تقريرها السنوي لعام 2019 أمس وحمل الكثير من البيانات المهمة والتي أعدت في إطار دراسات معمقة ودقيقة للسوق، وأن التقرير سيكون مرجعا مهما أمام وزراء الدول الأعضاء في الاجتماع المقبل للمنظمة.