الاقتصاد

انخفاض أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. والبلطى بـ17 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 6-11-2019 انخفاضا لعدد من الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

 

استقز سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24-30 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

 

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كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر الثعابين 20 جنيها ليتراوح بين 50-150جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

 

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 190جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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