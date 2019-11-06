الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأس مال مصر الجديدة للإسكان

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وذلك بإصدار عدد أسهم 890 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام البالغة 376.4 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو، وذلك بتوزيع 2 سهم لكل سهم واحد أصلى.
وفى سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة الإسكان والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر من 121 مليون جنيه إلى 181.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 60.5 مليون جنيه موزعة على 60.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم بتوزيع سهم مجانى لكل سهمين تمويلا من الأرباح المرحلة عن العام المالى 2018.
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