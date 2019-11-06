الاقتصاد

مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يبيع 2.25 مليون سهم بالبورصة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 2.25 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، كما باعت مجموعة مرتبطة للشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 31 ألف سهم، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهميين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

 

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مصر لصناعة الكيماويات، سى اى كابيتال القابضة، بعدد 25 ألف سهم، 96.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 4200 سهم.

 

 

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