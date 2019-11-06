شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بفضل التطورات الإيجابية الأخيرة حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% إلى مستوي 17.41$ للأوقية الأدنى منذ 18 تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.55$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.63$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

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وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى نحو شهر ونصف إلى الصعود الواسع للدولار الأمريكي عقب بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ،قلصت مخاوف تباطؤ مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

وأيضا بسبب ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى حسب بعض الأنباء اقتراب المسؤولين فى واشنطن وبكين من تحديد مكان اجتماع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني"شي جين بينغ" فى وقت مبكر من هذا الشهر ،والذي سوف يشهد التوقيع رسميا على وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.