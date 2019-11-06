شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل صعود قطاع البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربع سنوات ، مع استمرار سيطرت المعنويات القوية على المستثمرين بالأسواق بفضل التطورات التجارية الأخيرة ،بجانب صعود قوي لقطاع البنوك عقب الإعلان عن أرباح بنك سوسيتيه جنرال.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من أربع سنوات ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.9% ، خاصة بعد الإعلان عن نتائج أرباح بنك سوسيتيه جنرال.

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حقق البنك الفرنسي أرباحا صافية تقدر بحوالي 854 مليون يورو ، لتتماشي تقريبا مع تقديرات الخبراء ،وأعلن عن تجنب نحو 75% من السيولة اللازمة لصرف التوزيعات النقدية المقررة هذا العام.

لا تزال المعنويات القوية تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري فى وقت مبكر من هذا الشهر.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,085.20 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأكثر من 0.1 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.