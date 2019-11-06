شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك مؤقتا فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد التخلي عن مستويات 1,500$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد خسائر واسعة على مدار يومين ، لتتماسك مؤقتا فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي ،وسط توقعات استمرار هبوط الأسعار خاصة بعد التخلي عن مستويات 1,500$ للأونصة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,488.81$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,482.82$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,482.38$.

على صعيد تعاملات الأمس ،انخفض المعدن الأصفر "الذهب" بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,479.34$ للأونصة.

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وفقدت أسعار الذهب حوالي 2.1% على مدار يومين ،بفعل ضعف الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ،عقب التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وهناك أيضا سببا أخر،الانتعاشة القوية فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعد التطورات التجارية ،وبيانات إيجابية فى الولايات المتحدة عن قطاع الخدمات.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، بعد يومين من المكاسب القوية ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يدعم حاليا أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

وتشير بعض التوقعات إلى استمرار هبوط أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع ، خاصة بعد التخلي عن مستويات 1,500$ للأونصة ،وتركيز المستثمرين على أسواق الأسهم العالمية ،خاصة الأمريكية التي تسجل مستويات قياسية تاريخية.