شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو على أساس سنوى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) اليوم الأربعاء، تسارع مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع فى سبتمبر على أساس سنوى.

وقال المكتب إن مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهرى لتحقق مكسبا سنويا 3.1 بالمئة ارتفاعا من 2.7 بالمئة في أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز الزيادة الشهرية ذاتها وزيادة سنوية 2.5 بالمئة فقط. ومبيعات التجزئة مؤشر للطلب المحلي، الذي يتلقى الدعم من تراجع معدل البطالة لأقل مستوى في 11 عاما ونمو تدريجي للأجور. وقال مكتب الإحصاءات إنه على أساس شهرى، انخفضت مبيعات التجزئة للأغذية والمشروبات والتبغ 0.4 بالمئة بينما زادت للمنتجات غير الغذائية 0.1 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة للأغذية 1.3 بالمئة وللمنتجات غير الغذائية 4.6 بالمئة مقارنة مع 4.2 بالمئة في الشهر السابق.

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