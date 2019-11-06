شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا 8.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% رابحاً 11.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4742.55 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 97.4 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتى عبر 4074 صفقة.

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وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "شركة عقار للاستثمارات العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.05%، ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الخصوصية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.12% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 4.62%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 3.70%.