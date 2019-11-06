شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يمول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بــ80 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدي مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي - بنزين، والذي يمولهما جهاز تنمية المشروعات بقيمة 80 مليون جنيه، وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذهما من خلال شركتي كارجاس وغازتك وذلك بهدف تحويل حوالى عشرة الاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

ويأتي هذا التوقيع في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و اهتمام سيادة رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بالتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتى تهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين .

وقام بالتوقيع كل من الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والمهندس هشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، بحضور مصطفي هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية و أيمن شلبي مساعد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات.

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وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته التي القاها بالنيابة عنه مصطفي هلال أن هذا المشروع يأتي في اطار سياسة الدولة الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات.

وأشار إلي أن المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادى.

وقالت الدكتورة نيفين جامع إن هذا التوقيع يأتي ضمن مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التي يقوم بتمويلها الجهاز بحوالي 100 مليون جنيه، والتي تتيح الآلاف من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الجهاز قام سابقاً بتحويل 34400 سيارة (28000 أجرة – 6400 ملاكي) بإجمالي تمويل 172 مليون جنيه، كما أفادت أن هذا المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وبالتالي زيادة دخل العاملين في هذا المجال، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث الناتج عن استخدام البنزين.