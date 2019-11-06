شكرا لقرائتكم خبر عن 1.15مليــون دولار قيمة منح توقيع عقدى تنمية حقول قطامية وجنوب دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صادرة عن قطاع البترول، أنه تم توقيــع عقديــن تنميــة حقول الغاز، وذلك خلال عام 2018 – 2019 بإجمالــي منــح توقيــع بلغت 1.15مليــون دولار. وأضافت التقارير أن تلك العقود شملت عقــد تنميــة حقل قطاميــة لشــركة بــي بــي بمنطقــة شــمال دميــاط البحريــة بالبحــر المتوســط بمنحــة توقيــع مليــون دولار.

وأشارت التقارير، إلى أنها شملت أيضا عقــد تنميــة حقل جنــوب دســوق لشــركة ســي دراجــون بمنطقــة جنــوب دســوق الأرضيــة بدلتــا النيــل بمنحــة 150 ألف دولار. يذكر أن إجمالى عدد اتفاقيات البحث والاستكشاف السارية حتى سبتمبر 2019 بلغ 33 اتفاقية تتضمن 22 اتفاقية (15 منطقة بحرية بالبحر المتوسط و7 مناطق أرضية بدلتا النيل) بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما منهم عدد (11) اتفاقية في مراحل البحث والاستكشاف وعدد (11) اتفاقية في مراحل التنمية المختلفة، ىو 11 اتفاقية (8 مناطق بحرية بالبحر المتوسط و3 مناطق أرضية بدلتا النيل) موقعة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتحت الاشراف الفني للشركة المصرية القابضة للغازات لشركة الطبيعية.

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