شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى ربح مجموعة ترافكو بنسبة نمو 20% خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر
أما على صعيد النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ صافى ربح مجموعة ترافكو 1.3 مليون دينار بحرينى، مقارنة مع 1.62 مليون دينار بحرينى خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 20%، وحققت المجموعة دخل شامل خلال تلك الفترة 2.73 مليون دينار بحرينى مقابل 1.79 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 53%، وذلك بحسب بيانها لبورصة البحرين.
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