شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4 ملايين سهم بقيمة 492 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.46% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.64%.
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