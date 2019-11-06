شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11% رغم ارتفاع أرباحه والان مع تفاصيل الخبر
,جاء ذلك على الرغم من إعلان مصرف السلام البحرين، تحقيق أرباح بلغت 4.91 مليون دينار فى الربع الثالث لعام 2019 مقابل 4.11 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 19.3%، وبلغ صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى 17.22 مليون دينار مقابل 13.52 مليون دينار بنسبة نمو 27.36%.
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