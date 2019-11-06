الاقتصاد

تراجع سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11% رغم ارتفاع أرباحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم مصرف السلام البحرين، بنسبة 2.11% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ببورصة دبى، خاسرا 0.020 درهم ليصل إلى مستوى 0.930 درهم، بحجم تداول 507 ألف ورقة مالية بقيمة 473 ألف درهم.

 

,جاء ذلك على الرغم من إعلان مصرف السلام البحرين، تحقيق أرباح بلغت 4.91 مليون دينار فى الربع الثالث لعام 2019 مقابل 4.11 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 19.3%، وبلغ صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى 17.22 مليون دينار مقابل 13.52 مليون دينار بنسبة نمو 27.36%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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