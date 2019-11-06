شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2688.05 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى النقل والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133 مليون سهم محققة ما قيمته 184.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2290 صفقة ل30 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفع قطاعى النقل والبنوك ببورصة دبى بنسبة 0.99%، 0.34%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.35%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.25%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11%.