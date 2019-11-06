شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطالب الشركات بسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لتدشين بوابة العمرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت وزارة السياحة غرفة الشركات بضرورة قيام الشركات السياحية بتسجيل مشرفيها على الموقع الإلكتروني لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وذلك فى إطار الإجراءات التنفيذية لتدشين بوابة العمرة المصرية، والتى ستنطلق رسميا فى 10 نوفمبر الجارى وستكون البوابة الرسمية لتنظيم رحلات العمرة.

وقامت غرفة الشركات بإبلاغ أعضائها بالخطوات التى عليهم اتباعها لتسجيل المشرفين الخاصين بهم، وناشدت الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة هذا العام 1441هـ، التفضل بسرعة تفعيل مشرفيها على الموقع الإلكتروني لقطاع الشركات وذلك تمهيدا لإدراجها على بوابة العمرة الإلكترونية.

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وبالتزامن مع انهاء الاجراءات التنفيذية أطلقت غرفة شركات السياحة حملة توعية مكثفة للمواطنين للتعريف ببوابة العمرة المصرية الجديدة التى ستبدأ العمل رسميا فى 10 نوفمبر الجارى، وتعتبر المنصة الوحيدة حاليا لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، والصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لحماية المواطنين من الوقوع فى براثن السماسرة والتعرض لعمليات نصب.