شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق العقارى السعودى:.. إيداع أكثر من مليار ريال فى حسابات مستفيدى "سكنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع (1.365) مليار وثلاث مئة وخمسة وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019 ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم، أن 235 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130مليار ومئة وثلاثون مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

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وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وسبعين مليون ريال.

ولفت النظر إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الإستراتيجية التي أنتهجها الصندوق منذ إعلان التحول، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي "التمويل المدعوم" بلغ نحو 1.831 مليارًا وثمان مئة وواحدًا وثلاثين مليون ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.643 سبعة مليارات وست مئة وثلاثة وأربعين مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.