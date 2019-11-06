شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 14728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 17563 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 5438 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل مستوى 545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
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