شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 14728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 17563 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 5438 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليصل مستوى 545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.