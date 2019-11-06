شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن أعلى مستوى فى 6 أسابيع تحت ضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع تجاوز التوقعات فى المخزونات الخام التجارية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.22$، وسجل أعلى مستوي عند 57.22$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.94$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.94$.

أنهى الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.46$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ،وسجل مستوي 63.16$ للبرميل الأعلى منذ 24 أيلول /سبتمبر الماضي.

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تحققت تلك المكاسب القوية فى أسعار النفط العالمية ،بفضل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 440 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 9 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.9 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.