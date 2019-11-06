شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأرباح "التموين" وإدارتها توصي بتوزيع أرباح بقيمة 123 مليون ريال عن الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 0.42% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح 142 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 142.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير 2019، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، ومع ذلك فقد كان هناك ترشيد في بعض النفقات الواقعة تحت تكاليف الإيرادات.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 585.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 551.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 123 مليون ريال، بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 220.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 240.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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