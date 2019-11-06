شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية هادئة ليبقى مستقراً دون مستوى 62.50، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 61.00 ثم 59.60، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يشترط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط