شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة جداً منذ الصباح في محاولة للابتعاد عن مستوى 57.40، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، معتمدين على قواعد التداول داخل القنوات السعرية إضافة إلى قوة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتحول إلى مقاومة بعد كسره مسبقاً، بانتظار التوجه نحو مستويات 55.70 ثم 54.60 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية المتوقعة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط