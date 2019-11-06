شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية طفيفة جداً منذ الصباح في محاولة للابتعاد عن مستوى 57.40، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، معتمدين على قواعد التداول داخل القنوات السعرية إضافة إلى قوة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتحول إلى مقاومة بعد كسره مسبقاً، بانتظار التوجه نحو مستويات 55.70 ثم 54.60 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية المتوقعة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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