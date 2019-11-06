شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 17.60 ويحاول تخطيه الآن، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 18.40، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 17.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد