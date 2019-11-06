شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمستوى 1489.00 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط فعالاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1447.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1465.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط