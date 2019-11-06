شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً حول 1.2880، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1.2840، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.3045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد