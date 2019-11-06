شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة الآن بعد التماسك فوق مستوى 1.1065، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق مستوى 1.1105 لتأكيد الاندفاع نحو 1.1180 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1065 سيكمل تشكيل نموذج فني هابط سيدفع السعر إلى مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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