شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار «بيزنكس 2019» بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»غدا ، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، بقاعة مؤتمرات «المنارة»، وسط حضور خليجي كبير.

ويشارك في الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.

وقال المهندس مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشركة المنظمة لمعرض «بيزنكس»فى بيان له، إن اليوم الأول للمعرض سوف يشهد افتتاح المعرض بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجورج ميتري الرئيس التنفيذي لمعرض بيزنكس، ومروان الشايب مدير مؤتمر بي توكس، وعبير بن جوليح الشريك السعودي لمعرض بيزنكس، والدكتور أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري بسام وعظ الدين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات والمعارض الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعدنان عبد الجواد عضو غرفة التجارية الصناعية بجدة .

وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يشارك في المعرض بجناح متكامل لتوفير خدمات التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافتها بين رواد المعرض، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل والإجراءات المطلوبة، وسيقدم جناح الجهاز بالمعرض كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل متطلبات الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات، وتقديم كافة المعلومات اللازمة عن خدمات الجهاز المالية وغير المالية وكيفية الحصول علي تلك الخدمات مع التعريف بجميع الإجراءات والمستندات المطلوبة لإقامة مشروعات صغيرة بنظام الفرنشايز.

وأوضح محمد ناقد المدير التنفيذي للمؤتمر والمعرض أن الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني بالإضافة إلي الدعم التسويقي والترويجي لأصحاب هذه المشروعات وفتح قنوات تصديرية وتسويقية لها تعمل علي استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلى زيادة فرص التشغيل للشباب بما يتيح له حياة كريمة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

وأكد ناقد أن"بيزنكس 2019" يوفر مساحة خاصة للمجالس التصديرية بـ"بيزنكس أكسبورتزون"، وهذه مساحة نعرض فيها كل المنتجات المصرية التي تصنع بجودة عالية وتستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية ويتم تصديرها.

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ونوه جورج ميتري مدير معرض "بيزنكس"، إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المشروع القومي "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لـ "بيزنكس 2019"، لتبني مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضاف جورج ميتري، أن"بيزنكس 2019" سيشهد هذا العام تخصيص جناح كامل لـ"حياة كريمة" لعرض هذا المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف القضاء على الفقر في 4 آلاف قرية خلال خمس سنوات.

وقال أحمد آل سودين، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبى، أن مشاركة الغرفة فى معرض بزنكس العام الحالي، يأتى بدعم نجاح الدورة الماضية للمعرض، إذ تحققت استثمارات إماراتية مصرية قيمتها 20 مليون دولار.

وأوضح أن المعرض العام الحالى، سيُسهم فى نمو العلاقة التجارية الإماراتية المصرية، مع مُشاركة واسعة من «دُبى» بوفد كبير من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة، لزيادة التبادل التجارى الذى بلغ 3 مليارات دولار في الفترة بين يناير وأكتوبر2018.

وكشف عدنان عبد الجواد،عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن زيادة عدد الشركات السعودية والغرف التجارية المشاركة في المعرض، تتقدمهم غُرفة مكة، تُشارك للعام الثانى بوفد من رجال الأعمال.

وأضاف أن المعرض حقق نجاحًا العام الماضي، وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في دورة العام الماضى 50 مليون دولار، ما دفعهم للمشاركة بعدد شركات أكبر مع رجال الأعمال ويختتم اليوم الأول بمسابقة لرواد الأعمال مع 5 متسابقين .