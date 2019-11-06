شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلبيات الصناعية فى ألمانيا بوتيرة تفوق التوقعات بسبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الطلبيات الصناعية فى المانيا ارتفعت أكثر من المتوقع فى سبتمبر بفضل طلب محلي قوى ما يعطى متنفسا نوعا ما لشركات التصنيع فى أكبر اقتصاد فى اوروبا فى الربع الثالث الصعب. وذكر مكتب الإحصاء أن عقود السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت 1.3 بالمئة مقاربة بالشهر السابق، وزاد الطلب علي السلع الرأسمالية 3.1 بالمئة. وزادت الطلبيات من الخارج 1.1 بالمئة في حين نمت العقود المحلية 1.6 بالمئة. وكان التوقعات في استطلاع اجرته رويترز بأن تنمو الطلبيات الشهرية ككل 0.1 بالمئة.

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