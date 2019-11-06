البريد المصرى يطلق طابعا تذكاريا للمهاتما غاندى بمنتدى غرب آسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة البريد المصرى برئاسة عصام الصغير، والوزير الهندى هارديب سينج بورى، وزير الهند للطيران المدنى والتجارة، طابعا تذكاريا يحمل صورة المهاتما غاندى، احتفالا بمرور 150 عاماً على ميلاد المهاتما غاندي، وذلك فى افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادى الاقليمى غرب اسيا وشمال افريقيا، التى تستضيفه القاهرة.
وكان للمهاتما غاندى، دور كبير فى تأسيس الهند الحديثة، بعد أن نجح من خلال كفاحه البطولى فى تحقيق الاستقلال لبلاده بقيادته ثورة تعتمد على الاحتجاجات السلمية، ولمع اسمه ليلقب بأبى الهند، بعد أن حظى بالتقدير والاحترام الواسع من الشعب لجهوده الكبيرة لتوحيد الناس من دون تفريق على أساس العرق، أو الدين.
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