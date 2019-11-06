الاقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب القطاع المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من صعود القطاع المالي مع تلقي المستثمرين تقارير متباينة للأرباح في حين يترقبون تطورات جديدة بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.5% بعد أن قال البنك إنه جنب 75% من السيولة اللازمة لصرف التوزيعات النقدية المقررة هذا العام.

وساهم البنك الفرنسي في صعود مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06% .

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وتقترب الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق وكانت قد أغلقت أمس على أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء التوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

 

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