شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع اليوم 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب في مصر:
عيار 18 سجل 573 حنيها للجرام.
عيار 21 سجل 670 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 765 جنيه.
الجنيه الذهب 5360 جنيها.
أوقية الذهب 1485 دولار.
وجاء انخفاض سعر الذهب فى مصر، بعد هبوط ملحوظ في الأسعار العالمية للأوقية، والتى انخفضت من 1504 دولارا إلي 1485 دولار حتي الآن.
ويشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
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