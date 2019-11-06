شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. استكمال مقدمات الحجز بمشروعات الإسكان الموقوف التعامل عليها من البنك والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه يشترط لقبول استكمال مقدمات الحجز لتلك الوحدات، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة ولم يتم استردادها حتى تاريخه، وأن تكون الوحـدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يتم استكمال مقدم الحجز عنها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، وأن يتم تقديم طلب حديث برغبة المواطن فى استكمال الإجراءات وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً بتلك المشروعات.
وأشار إلى أنه على من يرغب من المستفيدين بهذا القرار، سرعة التقدم بطلب يثبت رغبته فى استكمال الإجراءات وفقا للأسعار المعمول بها بهذه المشروعات فى الوقت الحالى.
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