شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتحرك صوب أعلى مستوى فى أسبوع محاولا الخروج من نطاق التذبذب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتتحرك مجددا صوب أعلى مستوى فى أسبوع ،ضمن محاولات الخروج من نطاق التذبذب ،والذي سيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة بالعالم بالفترة الأخيرة ، حيث لا تزال الأخبار الإيجابية عن صناعة التشفير فى الصين ، محط الاهتمام الأكبر حاليا فى سوق الأصول الرقمية ،والتي تعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى تلك الفئة الوليدة من الأصول.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 129$ بما يعادل نسبة 1.4% إلى 9,448$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,319$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,272$.

فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس نسبة واحد بالمئة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 9,587$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 254 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين وأغلبية العملات الكبرى.

عقب تسجيل البتكوين أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ قبل أسبوعين تقريبا ، سيطر على تداولات أكبر عملة مشفرة فى العالم إطار من التذبذب المحدود ، قد يكون ضمن تجميع زخم سعري يساعد فى تحقيق المزيد من الصعود أعلى مستويات 10,000$.

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وقفز البتكوين لتلك المستويات عقب تصريحات إيجابية من الزعيم الصيني "شي جين بينغ" حول تكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير ،ولا تزال بكين تفصح عن المزيد من الأخبار الإيجابية عن الصناعة الجديدة.

وتلك الأخبار هي محط الاهتمام الأكبر حاليا فى سوق الأصول الرقمية ،والتي تعزز مستويات الثقة بالاستثمار فى تلك الفئة الوليدة من الأصول.

أخر تلك الأخبار ،ما أظهرته وثائق رسمية جديدة فى الصين ،تشير إلى أن تعدين البتكوين لن يواجه حملة من السلطات الحكومية ،فلم يعد التعدين يظهر فى قائمة الصناعات التي تعتبرها بكين غير مرغوب فيها.

قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين بإزالة تعدين العملة المشفرة من قائمة الصناعات التي تريد القضاء عليها.

ويعتبر هذا التغيير الجديد ،ضمن إرشادات تعديل الهيكل الصناعي فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" ،والذي سيدخل حيز التنفيذ من بداية عام 2020.