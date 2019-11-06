شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعد خسائر قوية على مدار يومين ،أعقبت التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية ،وبيانات قوية فى الولايات المتحدة عن قطاع الخدمات ، وينتظر الاقتصاد الأوروبي فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مبيعات التجزئة خلال أيلول/سبتمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو اقتصاد اليورو خلال الربع الثالث من هذا العام.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1075$ من سعر الافتتاح 1.1073$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1079$ ، و أدنى سعر 1.1066$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1063$.

وبذلك يكون اليورو قد انخفض على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بأكثر من 0.8% مقابل الدولار ، بأكبر خسارة ليومين منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

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وتعاذ تلك الخسارة إلى التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تصب فى صالح تلاشي المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي ، وفى صالح تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق المالية وضعف الطلب على العملات ذات العائد المنخفض.

بالإضافة إلى صدور بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة عن قطاع الخدمات ،فاقت تقديرات الخبراء خلال تشرين الأول/أكتوبر ،فى علامة قوية لمسار نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا عن مبيعات التجزئة ،أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي ،والذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الأوروبية المتوقع شهريا ارتفاع بنسبة 0.1% فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.3% فى آب/أغسطس ،و المتوقع سنويا ارتفاع بنسبة 2.5% من ارتفاع بنسبة 2.1%.