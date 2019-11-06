ارتفاع أرباح بي ام دبليو خلال الربع الثالث

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بي ام دبليو

ارتفعت أرباح شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات خلال الربع الثالث، لتتخطي توقعات المحللين في ظل إجراءات خفض التكاليف وارتفاع الطلب على بعض الطرازات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن أرباح بي ام دبليو ارتفعت بنسبة 33% خلال الربع الثالث لتسجل 29.2 مليار يورو ( 2.54 مليار دولار).

وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ الأرباح 2.12 مليار يورو.

ويشار إلى أن نتائج الربع الثالث هى أول نتائج تظهر للشركة بعد تولي" أوليفر تسيبسه" الرئاسة التنفيذية للشركة.

Advertisements

ونقلت بلومبرج عن كبير مسؤولى الشئون المالية في الشركة نيكولاس بيتر القول في بيان اليوم" إجراءات تعزيز الكفاءة التي اتخذنها تجدي نفعا".

وأضاف" نحن نطمح لتحقيق أرباح أعلى من هذه ".

وتتبع بي ام دبليو برنامجا لخفض التكاليف بهدف توفير أكثر من 12 مليار يورو للمساعدة في تمويل السيارات الكهربائية والإمكانيات الرقمية.