شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تضخ 248 ألف وحدة سكنية خلال 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادر عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت آل جابر، إلى أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء سجل نموا 5.3% خلال الربع الثالث للعام 2019 على أساس سنوي؛ و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق.

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وأوضح أن منطقة مكة المكرمة تأتي في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري؛ بإجمالي 68.58 ألف وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 53.17 ألف وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 29.44 ألف وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، جاءت منطقة مكة المكرمة في المقدمة بعدد 70.41 ألف وحدة سكنية، تليها الرياض بـ 51.98 ألف وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة "المكتملة" بـ28.63 ألف وحدة سكنية.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.