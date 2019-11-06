شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث أثر الحرب التجاري على اقتصاد السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، خلال اجتماعه عقد مساء الثلاثاء، أثر الحروب التجارية على المملكة.

وأوضح مجلس الشؤون الاقتصادية، اليوم، أنه بحث عرضاً مقدماً من وزارة الاقتصاد والتخطيط تضمن أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

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وعالميا، تخوض الصين والولايات المتحدة نزاع تجاري منذ 16 شهرا، لكن هناك تصريحات صدرت مؤخرا تؤكد اقتراب توقيع اتفاق أولي سيخفف حدة الأزمة.

وأظهرت دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)أن حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم خفضت واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية أكثر من الربع بما يعادل 35 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي ورفعت الأسعار على المستهلكين الأميركيين.

وأفادت الدراسة بأن واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية الخاضعة للرسوم تراجعت إلى 95 مليار دولار بين يناير ويونيو من 130 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2018.