شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يميل نحو الايجابية– تحليل -6-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس بتداولات يوم أمس ضغط إيجابي واضح على الحاجز المتمركز عند 2.7000 معبرا بذلك عن محاولة الخروج من النطاق الجانبي والبدء بتشكيل تداولات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
لتأكيد الإيجابية المقترحة, يتطلب من السعر الثبات فوق مستوى 2.7000 ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف بذلك العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 2.7600 وصولا نحو 2.8400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6560 و 2.7600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق
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