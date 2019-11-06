شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 6-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد لحظي ليقترب بذلك من مستوى 915.00 كما هو واضح بالرسم المرفق, الهبوط اللحظي لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لتمركز السعر فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 890.00 والمدعوم باستقرار المتوسط المتحرك 55 حوله.

لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد لننتظر اندفاع السعر بذلك فوق مستوى 955.00 ليمهد بذلك محاولة الوصول نحو الهدف الثاني والمستقر عند 1025.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 955.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد