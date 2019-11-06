الباوند مقابل الين يحتاج لعزم جديد-تحليل - 6-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكن سعر الزوج من تحقيق أي هدف إيجابي جديد حتى هذه اللحظة نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليكرر بذلك التذبذب حول مستوى 140.40, نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 141.50 بشكل أولي ومن ثم ليحاول الضغط على مقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 143.75.
مواصلة ارتفاع المتوسط المتحرك 55 واقترابه من الدعم الإضافي المستقر عند 139.40 يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد وليقلص بدوره من فرص تشكيل أي ارتداد تصحيحي هابط خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 141.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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