اليورو مقابل الين يتذبذب دون المقاومة- تحليل - 6-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة باختراق المقاومة المستقرة حول 121.30 ليضطر بذلك لتشكيل تذبذب سلبي جديد وليحافظ بذلك على ثباته ضمن النطاق الجانبي, نشير إلى أن توفر فرصة حاليا لهبوط السعر نحو الدعم الأولي المستقر عند 120.00 والذي يشكل بدوره الحد السفلي للنطاق الجانبي المسيطر مؤخرا.
ما يجب التنويه له, أن نجاح السعر بتجاوز المقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 122.60, أما هبوطه دون الدعم الحالي سيفعل سيطرة الميل الهابط ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 119.25 و 118.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.30 و 120.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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