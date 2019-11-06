شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سوفت بنك تمنى بخسائر فصلية بسبب استثمارات فى قطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة سوفت بنك اليوم الأربعاء، أنها مُنيت بخسائر فصلية أكبر بكثير من تقديرات المحللين نتيجة انخفاض تقييمات بعض أكبر استثماراتها فى قطاع التكنولوجيا. وتكبدت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.46 مليار دولار) في الربع من يوليو إلى سبتمبر. Advertisements وكان متوسط تقديرات أربعة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف بتسجيل خسائر 48 مليار ين. وقبل عام، حققت المجموعة أرباحا تشغيلية بقيمة 706 مليارات ين.

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