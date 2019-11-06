شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستثمر فى البورصة.. 3 أشكال من الاستثمار بسوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سوق الأسهم المصرية، الأفضل أداء مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط منذ بداية عام 2019، بحسب بنك الاستثمار شعاع، كما لا تزال مصر تعد رابع أرخص الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، بعد عمان، دبى، والكويت بحلول نهاية أكتوبر، حيث يتم تداول مؤشرها الرئيسى بخصم 22% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وبعلاوة بسيطة مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق المبتدئة، ولو ترغب أو مستثمر بالفعل بالبورصة المصرية هناك 3 أنواع من المستثمرين بسوق المال.





أولا المستثمر المحافظوهو المستثمر الذى لا يرغب فى تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بتحقيق مكاسب وأرباح قليلة.





Advertisements

ثانيا المستثمر المخاطروهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل درجة كبيرة من المخاطر فى سبيل تحقيق أرباح ومكاسب كثيرة.





ولكى تحدد أى نوع من المستثمرين، هناك اختبار بسيط وهو الإجابة على السؤال التالى، تخيل أنك وضعت أموالك فى استثمار ذو عائد كبير تحيطه درجة عالية من مخاطر الاستثمار، هل تستطيع أن تسترخى وتنام نوماً عميقاً؟.. إذا كانت الإجابة (نعم) فأنت مستثمر مخاطر، وإذا كانت إجابتك (لا) فأنت مستثمر محافظ، وإذا كانت الإجابة (إلى حد ما): فأنت مستثمر معتدل.

ثالثا المستثمر المعتدل وهو المستثمر الذى يرغب فى تحمل قدر متوسط من المخاطر فى سبيل تحقيق قدر متوسط من الأرباح والمكاسب.