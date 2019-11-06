شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة سنرجي القابضة يتقدم باستقالة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدم طلال زبن الهذال، رئيس مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة باستقالته من منصبه ومن عضوية المجلس، بحسب بيان للبورصة الكويتية.
ويشغل ناصر بدر الشرهان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في "سنرجي"، بينما يشغل محمد حمد السالم منصب الرئيس التنفيذي، بحسب بيانات الشركة بموقع البورصة.
وتمتلك شركة الصفاة للاستثمار ومجموعتها الحصة الأكبر في رأسمال "سنرجي" بواقع 21.7%، تليها حصة شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم بنسبة 19.9%.
ويبلغ رأسمال "سنرجي" 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
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