شكرا لقرائتكم خبر عن "المنار للتمويل": لم نتلقي عروض استحواذ على أسهمنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة المنار للتمويل والإجارة المدرجة بسوق الكويت المالي إنها لم تتلقَّ أي عروض استحواذ على أسهمها من قبل مستثمرين استراتيجيين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن المساهمين الرئيسيين قد تلقيا عروضاً من قبل مستثمرين استراتيجيين.

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والمساهمون الرئيسيون هم: (شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة) التي تبلغ مساهمتها برأسمال الشركة 18.385%، و(شركة فايننشال أسيتس البحرين) التي تبلغ مساهمتها برأس المال 13.738%،

وأوضحت الشركة أن المساهمين الرئيسيين يعملون حالياً على دراسة تلك العروض لاتخاذ القرار المناسب.

وجاء إفصاح "المنار" بعد أن قررت إدارة بورصة الكويت صباح أمس إيقاف سهم الشركة عن التداول بالسوق لحين التعقيب على الخبر المُشار إليه. وعقب إفصاح الشركة وتعقيبها على الخبر، قررت بورصة الكويت إعادة التداول على أسهمها مرة أخرى.