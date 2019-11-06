شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة السعودية توافق على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لنادي الهلال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية على الترخيص بتأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية كشركة مساهمة مقفلة.

ويأتي ذلك على غرار الأندية العالمية في إعلان متقدم عن الخصخصة التي ينتظر أن تتم قريباً، وفقا لصحيفة الجزيرة السعودية.

ومن المنتظر أن تحذو أندية أخرى حذو الهلال في هذا الجانب.

كما ألمحت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية تولي سامي الجابر، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق، منصب الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية.

كما أكدت التقارير أن شركة الهلال الاستثمارية ستكون كيانًا مغلقًا، ولن يتم طرحها في سوق الأسهم للتداول بين المستثمرين، حيث ستكون الشركة ملكًا لنادي الهلال ولجماهيره فقط، وفقا لموقع نادي الهلال.

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وكشفت وثيقة برنامج التخصيص المعلن من قبل الحكومة السعودية في وقت سابق أن تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي التي يستهدفها البرنامج سيكون بحلول العام 2020.

ووفقا للوثيقة فإن تخصيص أندية دوري المحترفين من المتوقع أن يحقق عوائد حكومية ووفورات تشغيلية، وذلك بعد خضوع المبادرة للدراسة والتقييم بناء على عدد من المعايير مثل: نضج المبادرة، والاثر المحتمل والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري.

ووفقا للتقديرات المبدئية فيتوقع ان تتراوح قيمة الأندية السعودية الـ 14 الموجودة في دوري المحترفين حاليا بين 1.4 مليار و 4 مليارات ريال، على اعتبار أن مقراتها مباني حكومية وقد يشملها الشراء من قبل المستثمرين المحتملين.

وكان قد تم إدراج وبدء التداول على شركة لجام للرياضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018بالرمز 1830، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وأشار فهد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة لجام، حينها، إلى أن إدراج لجام يُعد أول إدراج لشركة أندية رياضية في أسواق المال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن أقل من 10 على مستوى العالم.