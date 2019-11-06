شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحاول بإيجابية – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الإيثريوم تداولات اليوم بميل صاعد ليتحرك فوق مستوى 189.90، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد والثبات بإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 215.00 وتمتد إلى 222.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط