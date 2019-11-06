شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يواجه دعم قوي – تحليل - 06-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين محاولات لكسر مستوى 9255.00 يوم أمس دون أن يتمكّن من الثبات دونه، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لتأكيد الكسر واستئناف الانخفاض المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 8880.00 كمحطة رئيسية أولى.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 9720.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 9700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط