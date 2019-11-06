الدولار مقابل الفرنك يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 06-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك الارتفاع ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص زيارة مستوى 0.9990، والذي يمثّل مقاومة النطاق الجانبي الذي يسيطر على التداولات الأخيرة، مع الإشارة إلى أن دعم هذا النطاق يتواجد عند 0.9836.
وبشكل عام، سيبقى الميل الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن يتمكن السعر من تأكيد تخطي أحد المستويات المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.0070، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.9712 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9860 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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